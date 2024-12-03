Два педиатра из Ленинского округа вошли в топ-100 врачей Подмосковья

В сотню лучших медработников региона вошли два врача Видновской клинической больницы — это педиатры Наталья Калиничева и Рамил Шахвеледов. Они стали лауреатами ежегодного областного конкурса на соискание премии «Подмосковный врач», итоги которого подвели в региональном минздраве. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

В ходе конкурса участникам предстояло выполнить практическое задание, предложить решение предложенной ситуации и пройти компьютерное тестирование. Все испытания разрабатывались индивидуально под каждый профиль, это позволило экспертной комиссии всесторонне оценить работу специалистов. Кроме того, одним из условий участия был стаж работы в подмосковных медучреждениях — не менее 5 лет.

Там также рассказали, что Рамил Мирзаевич работает по специальности уже 8 лет, из них 2 года — в детской поликлинике в Видном. Медицинское образование он получил в Саратовском государственном медицинском университете, после чего переехал в Ленинский округ Подмосковья. Наталья Юрьевна лечит детей уже более 9 лет. В Видное она приехала из Воронежа.

Привлечению и удержанию лучших медицинских кадров способствуют меры социальной поддержки врачей, которые действуют в Подмосковье, такие, как программы «Социальная ипотека», «Приведи друга» и «Земский доктор», а также компенсация арендной платы за жилье для специалистов, не имеющих собственной квартиры в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что все 100 победителей областного конкурса «Подмосковный врач» получат единовременную выплату в размере 180 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона