Два новых автомобиля скорой помощи появились в Лобне

Два новых автомобиля переданы Лобненской подстанции скорой медицинской помощи. В каждой из них можно сделать ЭКГ. Также автомобили оснащены дефибрилляторами и ИВЛ, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Автопарк Лобненской подстанции насчитывает 10 автомобилей. Новые машины позволят медикам минимизировать время оказания помощи нашим жителям», — рассказала в своем телеграм-канале глава города Анна Кротова.

Машины куплены при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего в области бригадам скорой помощи передали 77 новых автомобилей. Сейчас в Подмосковье 953 «скорых», включая 99 реанимобилей. За последние 5 лет в регионе заменили 695 машин, в том числе 63 реанимобиля.

В Лобне уделяют большое внимание развитию здравоохранения. Так, в конце прошлого года здесь открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.