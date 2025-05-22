Доцент кафедры МОНИКИ дала рекомендации по поддержанию здоровья щитовидки

Щитовидная железа — эндокринный орган, расположенный по передней поверхности шеи, который вырабатывает гормоны (трийодтиронин, тироксин), отвечающие за обмен веществ, физическое и умственное развитие, а также поддержание работы многих органов и систем организма. Йод играет ключевую роль в синтезе этих гормонов и обеспечении нормальной функции щитовидной железы. Суточная потребность организма в йоде зависит от возраста человека. Для детей в возрасте до 6 лет — 90 микрограмм (мкг.), от 7 до 12 лет — 120 мкг., а для детей старше 12 лет и взрослых — 150 мкг. Повышенная суточная доза йода требуется беременным и лактирующим женщинам — 250 мкг в сутки, так как гормоны щитовидной железы имеют критическое значение для нормального формирования головного мозга плода на разных этапах внутриутробного развития.



«Включение достаточного количества йода в ежедневный рацион — это простой, но эффективный шаг на пути к улучшению качества жизни и профилактике заболеваний щитовидной железы. Основным источником йода для человека являются продукты питания. Наибольшее количество микроэлемента содержится в свежевыловленной морской рыбе, морепродуктах и морских водорослях. В остальных продуктах питания (молочные продукты, фрукты) содержание йода зависит от региона, в котором они произведены, и не может быть стабильным. Идеальным продуктом для профилактики дефицита йода является йодированная соль, которую необходимо употреблять вместо обычной. Соль — это продукт, который употребляется всем населением независимо от уровня дохода, примерно в одинаковом количестве круглый год. Для профилактики йодного дефицита не требуется повышенного употребления соли, так как количество йода в соли рассчитывается как раз на стандартное потребление», — рассказала доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Татьяна Шестакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.