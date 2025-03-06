Дополнительная бригада неотложной помощи начала работу в Кашире

Дополнительная бригада неотложной помощи начала работу в городском округе Кашира. Бригада будет осуществлять выезды в микрорайон Ожерелье и другие отдаленные населенные пункты округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Неотложки» предназначены для оперативного обслуживания вызовов, когда нет угрозы для жизни пациентов, а также для оказания специализированной паллиативной помощи детям и взрослым.

Важно отметить, что «неотложка» приезжает на дом, когда нет угрозы для жизни пациента. Например, при пищевых отравлениях, сильной головной боли, высокой температуре, недомогании у пожилых людей, а также при обострении или ухудшении состояния людей с хроническими заболеваниями. В случае, если состояние не требует срочной помощи, следует обратиться в поликлинику для консультации и лечения.

Если же возникают угрожающие жизни состояния, такие как сильные боли в груди, удушье, резкое падение артериального давления или потеря сознания, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Вызвать бригаду неотложной помощи на дом можно, позвонив в поликлинику, на номера 103 и 112, а также в колл-центр 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в прошлом году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения», — сказал губернатор.