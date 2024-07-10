Донорская акция пройдет в Сергиевом Посаде 20 июля

сегодня в 14:35

Московский областной центр крови и администрация Сергиево-Посадского г. о. приглашает граждан принять участие в выездной донорской акции 20 июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция состоится с 9:00 до 12:00 по адресу: г. Сергиев Посад, 1-я Рыбная, д. 3 (Общественная палата Сергиево-Посадского городского округа).

Записаться можно на сайте движения «Доноры Подмосковья».

Кровь донора может стать настоящим спасением для многих людей, нуждающихся в ней.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.