Домашнее биологическое оружие: как обезопаситься от болезней из-за увлажнителя

Увлажнитель или кондиционер при плохом уходе превращается в распылитель биологического оружия прямо в спальне. В стоячей воде бака и на влажных фильтрах образуется идеальный «бульон» для патогенов. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

Самый страшный «зверь» здесь — легионелла. Эта бактерия вызывает тяжелейшую пневмонию, известную как «болезнь легионеров». Она часто маскируется под обычный грипп с высокой температурой, но атакует легкие молниеносно и может убить человека со слабым иммунитетом.

«Если вы просто доливаете воду, а не моете резервуар с мылом и дезинфектором, вы буквально выращиваете колонию убийц», — отметил врач.

Еще одна реальная угроза — так называемое «легкое увлажнителя», или гиперчувствительный пневмонит. Это острая аллергическая реакция альвеол на вдыхание мелкодисперсной взвеси спор плесени и грибков, которые размножаются внутри прибора. Симптомы: сухой кашель, одышка, лихорадка, хроническая усталость.

«Вы будете месяцами лечить бронхит антибиотиками, а причина — в черном налете на лопастях вентилятора. Споры аспергилла и кладоспориума, попадая в дыхательные пути, могут вызвать глубокие микозы. Грязный климат-контроль опаснее, чем сухой воздух», — объяснил Лавров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.