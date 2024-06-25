Доктор наук пояснила, от каких болезней нужно прививать новорожденных

Доктор медицинских наук Ольга Радаева отметила, что на первом году жизни детей необходимо прививать от ротавирусной инфекции, чуть позже — от ветряной оспы, менингококка и вируса папилломы человека, сообщает «ФедералПресс» .

В разных регионах России список бесплатных вакцин в клиниках отличается, в связи с чем врач советовала родителям серьезно озаботиться этим вопросом. Отдельно стоит подумать о прививках, необходимых для выезда за границу: от желтой лихорадки и клещевого энцефалита.

По словам Радаевой, особую опасность на сегодня представляет вирус кори: он может значительно ослабить организм и повлиять на иммунную память человека. Вакцинироваться необходимо не только детям, но и взрослым.

При этом врачи также советуют людям до 39 лет проходить диспансеризацию раз в 3 года, а после 40 дет — ежегодно. В обследование входят ЭКГ, анализы крови, мочи и флюорография, а еще осмотры узкими специалистами.