Добавляем овощи перед подачей: как сделать домашнюю шаурму полезной

Шаурма может быть не только вкусной, но и вполне сбалансированной едой, если правильно подобрать ингредиенты и способ приготовления, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Преимущество шаурмы, приготовленной дома, в том, что так можно проконтролировать качество и количество мяса, выбрать любимый способ его приготовления. Соусы можно заменить на привычные или сделать самостоятельно — например, домашний майонез или белые соусы на основе йогурта или сметаны, с зеленью или горчицей», — отметила Кашух.

Она добавила, что в процессе готовки еды дома также можно регулировать количество соли и специй под свои предпочтения, без избытка. Лаваш можно слегка подогреть, чтобы он стал хрустящим, а овощи нарезать и добавить прямо перед подачей, сохранив их максимально свежими.

«Любые модификации классического рецепта допустимы и для здорового человека не несут никаких рисков. Однако, как и с любой другой едой, важно помнить о сбалансированности и разнообразии общего рациона: шаурма не должна вытеснять из него другие важные блюда и продукты», — подчеркнула врач.

15 января празднуется Всемирный день шаурмы — одной из самых популярных закусок в мире. Форма и содержание шаурмы имеют корни в древних блюдах, таких как ливанский манакиш и турецкий денер. Ближнего Востока. Как правило, шаурма готовится из мяса или курицы. В состав также входят овощи — капуста, огурцы, помидоры, лук и морковь, затем все заворачивают в лепешку.

