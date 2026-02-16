Диетологи Подмосковья рассказали, как приготовить полезные блины для детей на Масленицу

Диетологи Научно-исследовательского клинического института детства Московской области дали рекомендации по приготовлению блинов для детей на Масленицу, чтобы сохранить традиции и не навредить здоровью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Масленица — традиционный праздник, символизирующий прощание с зимой и приход весны. В этот период важно сочетать сохранение народных обычаев с заботой о здоровье детей.

Врач-диетолог, заведующая отделом организации лечебного питания Анна Басова рекомендовала заменить пшеничную муку первого сорта на цельнозерновую или гречневую, уменьшить количество сахара, добавив в тесто ягоды или фрукты. Для приготовления блинов лучше использовать антипригарную сковороду и минимальное количество масла, чтобы сделать блюдо полезнее для детского организма.

Средний блин диаметром 20 см, приготовленный на молоке с минимальным количеством масла, содержит около 130 ккал, 4 г белка, 5 г жиров и 18 г углеводов. Использование цельнозерновой муки и снижение сахара позволяет уменьшить калорийность на 15–20% и повысить содержание клетчатки.

Детям до 2 лет блины не рекомендуются. Дошкольникам и школьникам специалисты советуют употреблять 2–4 блина для оптимального усвоения.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что важно соблюдать традиции разумно, адаптируя их к современным требованиям детского питания.

