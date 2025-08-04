Диетолог Соломатина объяснила, почему арбузная диета не помогает похудеть

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что арбузная диета не способствует здоровому снижению веса и может привести к негативным последствиям для организма, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

С началом сезона арбузов многие надеются похудеть с помощью этой ягоды, однако диетолог Елена Соломатина предостерегла от подобных экспериментов. Она пояснила, что снижение веса возможно при любом дефиците калорий, но арбуз не подходит для полноценной диеты из-за высокого содержания сахара и воды.

«Похудеть можно на чем угодно, все зависит от количества съеденного и дефицита калорий. Но арбуз — это в основном вода, клетчатка и много сахара. Это похоже на воду с сиропом и небольшим количеством клетчатки», — рассказала Соломатина.

По ее словам, сахар из арбуза быстро повышает уровень глюкозы в крови, что приводит к выработке инсулина. Если глюкоза не расходуется, она откладывается в жировой ткани.

Эксперт отметила, что арбузная диета не решает проблемы лишнего веса и может усугубить их. Причины набора веса часто связаны с внутренними нарушениями, стрессом или нехваткой питательных веществ, а арбуз не восполняет эти дефициты. Кроме того, резкое ограничение рациона приводит к тому, что после окончания диеты организм быстро восстанавливает жировые запасы.

Соломатина также предупредила, что мочегонный эффект арбуза не способствует долгосрочному снижению веса. Вместе с жидкостью организм теряет электролиты, что может привести к нарушению работы сердца и другим проблемам.

«Арбуз содержит много калия и магния, но он же их и выводит. Организм теряет не только воду, но и важные электролиты», — пояснила диетолог.

Врач рекомендовала ограничивать потребление арбуза до 200 грамм за раз, не более одной-двух порций в день, и употреблять его между приемами пищи, а не в качестве десерта после еды.