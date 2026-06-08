Диетолог Писарева назвала безопасную норму черешни и вишни

Врач-диетолог Ирина Писарева рекомендовала здоровым людям съедать не больше 300-400 г черешни или вишни в день. При диабете порцию стоит сократить до 150 г, сообщает RT .

В 100 г черешни содержится 10-12 г природного сахара. Писарева предупредила, что порция больше 500 г дает сильную нагрузку на поджелудочную железу и печень: избыток фруктозы уходит в жировую ткань.

«Для здорового человека в день достаточно съедать 300—400 г, если нет острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и диабета. При диабете или инсулинорезистентности в день можно съедать не более 150 г и только после еды. Лучше даже клубнику есть, а не черешню, потому что ниже гликемический индекс», — уточнила диетолог.

Черешня и клубника обладают легким слабительным эффектом. Переедание может вызвать вздутие, брожение и диарею из-за органических кислот и пектинов.

При обострении гастрита или панкреатита врач рекомендовала исключить оба продукта. В ремиссии допустимо до 100 г черешни. Детям от 3 до 10 лет можно 100-150 г, но начинать лучше с нескольких ягод. Беременным допустимо до 300 г, при этом черешня может снижать давление.

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