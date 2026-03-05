Диетолог Мухина предупредила о вреде избытка соли

Врач Мухина: взрослым не стоит превышать 5 г соли в день

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что избыток соли задерживает жидкость, повышает давление и увеличивает нагрузку на сердце и почки, сообщает RT .

Марият Мухина пояснила, что соль задерживает воду в организме, вызывает отеки и увеличивает объем крови. Это повышает нагрузку на сердце и давление на сосуды.

«Соль задерживает воду, что вызывает задержку жидкости в организме. Это вызывает отечность тканей, повышает объем крови в кровотоке, а это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце, давление на кровеносные сосуды», — отметила эксперт.

По словам врача, избыток соли вымывает кальций из костей, перегружает почки, раздражает слизистую желудка, способствует образованию атеросклеротических бляшек и может вызывать хроническую усталость и снижение концентрации.

Физиологическая норма для взрослого — не более 5 г соли в день с учетом натрия в продуктах. Людям с гипертонией, диабетом, болезнями почек и сердца рекомендуют менее 3 г, а иногда — до 1 г в сутки.

Соль в значительных количествах содержится в соленой рыбе, колбасах, сырах, соевом соусе, консервах, снеках, полуфабрикатах и хлебе. Даже блюда без досаливания могут содержать до 3–4 г соли.

«Снижение потребления соли на 2,5 г в день может уменьшить риск сердечно-сосудистых катастроф на 20%», — заключила Мухина.

