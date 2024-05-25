Диетолог Мойсенко рассказал, в каком возрасте пора начинать принимать коэнзим Q10

Главврач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог и терапевт Римма Мойсенко рассказала, что коэнзим Q10 следует принимать в возрасте 40–45 лет, когда синтез антиоксиданта снижается и организм может начать испытывать его дефицит, сообщает радио Sputnik .

«Мы становимся незащищенными от оксидативного стресса, нарастает вероятность воспалительных процессов, мутаций, включая раковую опухоль. Кислород воздействует на нас в большей степени отрицательно, чем положительно, усиливается образование свободных радикалов, которые накапливаются», — сказала Мойсенко.

Она подчеркнула, что дефицит коэнзима Q10 ощущается по отсутствию энергии. Если человек «проснулся и уже устал», то в организме не хватает коэнзима Q10.

Врач отметила, что коэнзим Q10 в достаточном объеме трудно получить из продуктов. Антиоксидант следует добавлять в организм в виде капсулы или жидкости как БАД. Дозировка составляет 10 мг. Если человек находится в состоянии лечения тяжелых хронических заболеваний, то дозировка увеличивается.

Диетолог добавила, что принимать коэнзим Q10 следует только после консультации со специалистом, который определит нужную форму и дозу.

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