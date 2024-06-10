Диетолог Джутова: мороженое не вызывает простуду

Мороженое само по себе не вызывает простуду. Простудные инфекции вызваны вирусами, а не холодом. Об этом РИАМО рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтбега) Марьяна Джутова.

«Однако некоторые люди могут ощущать временный дискомфорт в горле после употребления холодных продуктов, что не связано с развитием простуды», — рассказала Джутова.

Она добавила, что мороженое само по себе не является ни панацеей, ни угрозой для иммунной системы. Однако рациональное потребление мороженого в рамках разнообразного и сбалансированного питания может способствовать общему благополучию организма.

«При этом мороженое, богатое сахаром и насыщенными жирами, при регулярном и избыточном потреблении может увеличить риск развития различных заболеваний, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет», — отметила врач.

Джутова рассказала, что в целом потребление мороженого в умеренных количествах и выбор менее обработанных и более натуральных видов могут помочь минимизировать потенциальные риски для здоровья и обеспечить удовольствие от этого лакомства, не вредя иммунной системе.

«Важно сочетать потребление мороженого с здоровыми пищевыми привычками для поддержания общего здоровья и благополучия», — заключила она.

В понедельник отмечается Всемирный день мороженого. Праздник распространился по миру из США: считается, что там в этот день в 1786 году стартовали массовые продажи мороженого.