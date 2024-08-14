Диетолог Джутова: гречишный мед – универсальный источник энергии

«Считается, что гречишный мед является мощным иммуномодулятором и универсальным источником энергии. Он активизирует метаболические процессы, укрепляет сердечно-сосудистую систему и сетчатку глаза. Он также имеет антисептические свойства, поэтому может быть использован при лечении различных заболеваний кожи и гнойных ран», – сказала Джутова.

Она добавила, что липовый мед, в свою очередь, улучшает перистальтику кишечника, уменьшает боль при язвенной болезни, гастрите, снимает воспаления в органах ЖКТ, успокаивает и улучшает сон. Поэтому мед полезен для тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышенное или пониженное давление.

«Ароматный цветочный мед принесет пользу при лечении простуды, ангины, насморка, бронхита, ларингита, тонзиллита, пневмонии, конъюнктивита, атеросклероза, туберкулеза, артрита, дисбактериоза, неврозов и других психических отклонений, венерических и раковых заболеваний», – рассказала врач.

Джутова предупредила, что при употреблении меда важно помнить о его высоком содержании сахаров и возможной аллергической реакции, поэтому рекомендуется употреблять его в умеренных количествах.

«Пастеризация и фильтрация, процессы, используемые при производстве коммерческого меда, могут удалить часть полезных ферментов и других питательных веществ. Поэтому некоммерческий сырой мед обычно считается более полезным, поскольку он сохраняет большую часть своих нутриентов», – разъяснила диетолог.

Она подчеркнула, что мед не является заменой лекарственной терапии. При каких-либо проблемах со здоровьем нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением по рецептам бабушек-знахарок. Мед – это всего лишь приятная и вкусная добавка к основному лечению.

14 августа, первый день Успенского поста, в народе получил название «Медовый Спас». В этот день в православной церкви вместе с малым освящением воды до или после литургии совершается и освящение меда.