Детская больница Подмосковья получила новое оборудование в кабинет эндоскопии

Новый видеоколоноскоп поступил в распоряжение Детской больницы МОЦОМДа для кабинета эндоскопии. Оборудование приобретено в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг», направленного на повышение качества медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Новое оборудование предназначено для осмотра внутренней поверхности толстого кишечника и выполнения диагностических и лечебных манипуляций под визуальным контролем, что позволяет на ранних этапах диагностировать злокачественные новообразования и другую патологию толстого кишечника.

«Особый повод для гордости — это обеспечение наших юных жителей эндоскопическими методами диагностики. Два года назад для кабинета эндоскопии была приобретена новая система эндоскопической визуализации с двумя видеогастроскопами и бронхоскопом, а сегодня видеоколоноскоп. Новое оборудование значительно расширит возможности диагностики. Изображение, поступающее с камеры, транслируется на монитор в режиме реального времени, в увеличенном размере, в цветном изображении, что позволит заметить даже незначительные изменения в тканях и поставить правильный диагноз на ранней стадии заболевания», — рассказала главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Эндоскопические исследования в настоящее время достаточно востребованы как метод диагностики. Пациенты идут на обследование от врачей-педиатров, хирургов и от узких специалистов через Детский консультативно-диагностический центр МОЦОМДа в рамках работы амбулаторного звена, также исследования проводятся для пациентов, получающих лечение стационарно и экстренных больных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.