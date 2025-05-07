Детская больница МОЦОМД получила инкубатор с портативным ИВЛ для новорожденных

В детскую больницу МОЦОМД поступил транспортный инкубатор для новорожденных, оснащенный портативным аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Новое оборудование позволит безопасно и эффективно транспортировать критически больных младенцев, нуждающихся в интенсивной терапии, между отделениями больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Инкубатор обеспечивает поддержание оптимальной температуры и влажности, а также защиту от внешних воздействий, создавая комфортную и безопасную среду для новорожденного во время транспортировки.

«Оснащение инкубатора портативными аппаратами ИВЛ является критически важным компонентом системы транспортировки новорождённых с респираторными нарушениями. Использование ИВЛ во время транспортировки позволяет поддерживать адекватную оксигенацию и вентиляцию лёгких, предотвращая развитие гипоксии и других осложнений», — подчеркнула заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН2), врач анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог Мария Попова.

Внедрение нового высокотехнологичного оборудования в МОЦОМД стало возможным благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы» и является важным шагом в повышении качества неонатальной помощи в Московской области и улучшении здоровья новорождённых в Московском областном центре охраны материнства и детства.

В отделение ОРИТН Детской больницы МОЦОМД госпитализируются новорожденные дети из других перинатальных центров Подмосковья с хирургической патологией и врожденными пороками развития, как доношенные, так и недоношенные младенцы. Центр обладает всем необходимым оборудованием для выхаживания и лечения таких детей.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.