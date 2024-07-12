Дети сотрудников МОНИКИ пройдут оздоровление за 10% от стоимости путевки

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского состоялось рабочее заседание с участием директора Константина Соболева, заведующих отделениями и старших медицинских сестер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В нашем институте профсоюзной деятельностью занимаются 95 профоргов. Доносят информацию об изменениях в законодательстве, мерах поддержки, наших мероприятиях и активностях. Мы охватываем более двух тысяч членов Профсоюза и работаем над созданием преференций для них. Например, в этом году 90 детей наших сотрудников пройдут оздоровление всего за 10% от стоимости путевки. Также мы провели аттестацию порядка 700 рабочих мест и проверили их на соответствие нормам», — рассказал председатель ППО Виталий Макурин.

В институте активно развиваются все направления работы, от правового до юридического. Отдельное внимание коллектива направлено на культурно-досуговую деятельность. Сотрудники оплачивают только 30% от стоимости экскурсий, которые посещают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже открыта.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев