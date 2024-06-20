Дерматовенеролог Подмосковья рассказала, как сохранить здоровье кожи летом

Летом защита кожи от солнца становится особенно актуальной, так как возрастает риск развития меланомы, немеланомных раков кожи, а также обострения ряда кожных заболеваний, таких как розацеа, акне, атопический дерматит, красная волчанка, склеродермия и других, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

К косметическим последствиям воздействия солнечных лучей относятся: утолщение рогового слоя (солнечный кератоз), потеря эластичности кожи, снижение тургора (тонуса, упругости) кожи, появление сосудистых звездочек и образование пигментных пятен.

«Есть два самых эффективных метода обезопасить кожу от вреда солнечных лучей, которыми нельзя пренебрегать, — поделилась заведующий консультативно-диагностическим отделением Клинского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера — врач-дерматовенеролог Анна Баботина. — Первым является солнцезащитная одежда, например, широкополая шляпа, солнечные очки, плотная и просторная одежда, закрывающая как можно большую поверхность тела, для обеспечения дополнительной защиты от солнца. Другим, обязательным методом защиты является применение солнцезащитных средств. Это особенно важно для людей, принимающих оральные контрацептивы, антибиотики тетрациклинового ряда, противогрибковые препараты, биологически активные добавки со зверобоем и эфирные масла».

Важно наносить солнцезащитное средство на лицо, уши, шею, плечи, тыльные стороны рук и верхнюю часть груди за 15-20 минут до выхода на улицу, после полного впитывания. Обновлять средство желательно каждые 1-2 часа, при нахождении на открытом солнце. Это связано с тем, что в течение дня кожа выделяет себум и пот, которые постепенно снижают эффективность солнцезащиты. Смывать такие средства лучше в два этапа: сначала очистить кожу средством на масляной основе, например, гидрофильным маслом, бальзамом, очищающим кремом или молочком, а затем промыть ее очищающим средством на водной основе — гелем или пенкой.

Получить рекомендации по подбору и использованию солнцезащитных средств можно, обратившись в консультативно-диагностическое отделение ближайшего филиала Московского областного-клинического кожно-венерологического диспансера. Запись возможна через портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.