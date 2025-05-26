Дачникам пояснили, что делать при попадании удобрений в глаза

Как отметил эксперт, повреждения бывают механические, химические и термические. Первый вид наиболее распространен из-за попаданий в глаз инородных тел, например, пыли, мелких насекомых, частиц земли. Врач предупредил, что в таком случае нельзя тереть глаз, чтобы не повредить роговицу. Стоит вымыть руки и попросить кого-то осмотреть глаз. Если соринку видно сразу, нужно попытаться удалить ее с помощью салфетки или ватного тампона. К врачу следует обратиться, если не удается извлечь инородное тело или в случае, если уже после удаления не проходят дискомфорт, боль и покраснение.

Также немалую опасность представляют химические ожоги глаз, например, при попадании удобрений, средств для обработки растений или строительных растворов. Как отметил офтальмолог, в таком случае важно промыть глаз большим количеством чистой воды в течение 20-30 минут, а затем наложить стерильную повязку.

«Термические ожоги глаз могут произойти при контакте с пламенем, горячим паром или кипящей водой. В этом случае необходимо охладить глаз, приложив к векам холодный компресс, прикрыть глаз стерильной повязкой и обратиться к врачу», — заявил Казанцев в эфире радио Sputnik.

Во избежание подобных ситуаций во время работы на даче, по мнению эксперта, стоит использовать защитные очки при работе с электроинструментами и химическими веществами, носить солнцезащитные очки для защиты от ультрафиолета и быть особенно внимательными при работе с острыми предметами.