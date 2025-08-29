«Чужие» внутри: сыпь и кашель могут быть признаками заражения паразитами

Проявление аллергических симптомов — кожного зуда, сыпи, кашля или заложенности носа — не всегда означает аллергию, но может свидетельствовать о присутствии паразитов в организме. Почему не стоит игнорировать эти признаки, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Летом риск заразиться гельминтами значительно возрастает. Контакт с почвой, пляжным песком, немытыми фруктами и овощами, а также с животными увеличивает вероятность заражения. Особенно подвержены заражению паразитами дети и пожилые люди.

«У малышей кислотность желудочного сока еще не достигла своего максимума, а у пожилых она может снижаться из-за хронических проблем с желудком. Нарушения в работе печени и желчевыводящих путей у пожилых тоже повышают восприимчивость к инфекциям», — сказала Сережина.

Гельминты, которые обитают в кишечнике, вызывают боли и диспепсию. При заражении гельминтами чаще всего появляются кожный зуд и высыпания. Для детей характерен зуд в анальной области, нарушение сна и общее беспокойство. Другие паразиты могут не проявлять кишечных симптомов, а сразу попадать в кровь, например токсоплазма, которая вызывает сильные аллергические реакции. Кроме кожных проявлений может появиться кашель, заложенность носа и ринит.

При появлении таких симптомов стоит провести обследование на гельминты. Для диагностики используют общий анализ крови, в котором оценивают степень эозинофилии, характерную для паразитарных инфекций. У взрослых могут определить антитела, но у детей иммунный ответ может отсутствовать. Поэтому у детей исследуют кал с помощью микроскопии или современных ПЦР-тестов, таких как «Гельмоскрин» и «Протоскрин», которые позволяют выявить ДНК паразитов.

«Самостоятельно „проглистогонить“ себя или близких нельзя — препараты против гельминтов могут вызвать побочные эффекты и быть опасными при скрытых болезнях, например диабете или патологиях печени. Лечение должен назначать только врач после обследования. Чаще всего заражение происходит на пляжном или загородном отдыхе, рекомендуется проверить всех членов семьи на гельминтов, тем более, они могут быть разных видов у каждого», — добавила врач.