Чистка до завтрака и зубочистки: стоматолог назвал 2 ошибки, которые портят зубы

Ежедневная гигиена полости рта часто выглядит правильной лишь на первый взгляд, сообщил РИАМО врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Самая распространенная ошибка, на мой взгляд, — чистка зубов утром перед завтраком. Если вы качественно почистили зубы на ночь, то утром они по-прежнему чистые. Когда вы чистите их до еды, а затем завтракаете, частицы пищи и сахара остаются на зубах на весь день, создавая идеальную среду для бактерий», — сказал Матюхин.

Он отметил, что гораздо эффективнее чистить зубы после завтрака.

«Вторая большая ошибка — использование зубочисток. Зубочистка — это, пожалуй, самое вредное изобретение для гигиены. Засовывать деревянную палочку между зубами — это прямая травма десен (пародонта) и путь к расшатыванию зубов», — пояснил стоматолог.

По его словам, для очистки межзубных промежутков существует зубная нить (флосс) — ей и нужно пользоваться.

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Дата праздника приурочена к дню памяти святой Аполлонии. Во времена гонения на христиан она не стала ждать казни, а сама бросилась в огонь (9 февраля 249 года). Страдания и христианский подвиг Аполлонии так поразили ее современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей — зубная боль утихнет.

