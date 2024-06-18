Число подхвативших ботулизм пациентов выросло в Подмосковье до 20

Сотрудники медицинских учреждений министерства здравоохранения Московской области делают все возможное, чтобы 20 пациентов с предварительно диагностированным ботулизмом как можно скорее выздоровели, сообщает ТАСС .

Все 20 госпитализированных находятся в подведомственных областному Минздраву учреждениях. Министерство держит ситуацию на контроле.

«На данный момент в медучреждениях, подведомственных Минздраву МО, находятся 20 человек с предварительным диагнозом „ботулизм“. Из них 12 — в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести. Специалисты оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Больницы в достаточном объеме обеспечены противоботулинической сывороткой. Пациенты получают все необходимое лечение.

Ранее за помощью в больницы обратились около 150 человек из нескольких городов России. Медики диагностировали у пациентов ботулизм, которым они могли заразиться, употребив в пищу салат от компании «Кухня на районе». Предварительно установлено, что источником инфекции была фасоль, которая являлась одним из ингредиентов блюда.

По факту массового отравления россиян возбудили уголовное дело, а также произвели аресты руководства двух компаний. За ходом расследования следит прокуратура.