Чеховская больница проведет единый день диспансеризации 19 сентября

Чеховская больница 19 сентября проведет единый день диспансеризации для прикрепленных пациентов в поликлинике на улице Гагарина, 37А, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Единый день диспансеризации пройдет 19 сентября в поликлинике Чеховской больницы по адресу: улица Гагарина, 37А. Прикрепленных к больнице жителей будут принимать с 9:00 до 13:00. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС, прийти рекомендуется натощак.

Диспансеризация помогает оценить состояние организма, выявить факторы риска и обнаружить заболевания на ранней стадии. Объем обследований зависит от возраста и пола пациента. При выявлении отклонений врачи направят человека на дополнительные исследования и консультации специалистов.

«Хорошее самочувствие не всегда означает полное отсутствие заболеваний. Например, артериальная гипертония или повышенный уровень сахара в крови могут годами не давать заметных симптомов. Именно поэтому не стоит ждать, пока что-то заболит», — отметила главная медицинская сестра Чеховской больницы Юлия Малышева.

Она подчеркнула, что диспансеризация важна и для молодых людей, особенно при малоподвижном образе жизни, высоком уровне стресса, лишнем весе или наследственной предрасположенности. Раннее выявление нарушений позволяет своевременно принять меры и снизить риск осложнений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.