Будут резать скальпелем: как хронический насморк убивает нос

Головная боль, постоянная заложенность носа и снижение обоняния — распространенные последствия простуды. Если насморк не проходит месяцами, он может сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма. О том, какие заболевания могут скрываться за хроническим ринитом, РИАМО сообщил врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев.

Если ринит, а иногда и синусит, сохраняется более трех месяцев, его считают хроническим. По словам врача, причин, по которым насморк может перейти в хроническую форму, существует несколько.

«Одной из самых распространенных является аллергический ринит. Аллергическая реакция может возникать на пыльцу растений, шерсть животных, домашнюю пыль и другие аэрозольные аллергены, реже — на пищевые продукты. В пользу аллергии говорит усиление симптомов в определенных условиях, а также их быстрое уменьшение на фоне приема антигистаминных препаратов», — рассказал Ризаев.

Еще одной причиной врач назвал искривление носовой перегородки. Оно бывает врожденным, но значительно чаще формируется в подростковом возрасте в период активного роста, даже без явных травм. Долгое время такое искривление может никак себя не проявлять, однако со временем появляются заложенность носа, выделения и снижение обоняния. Симптомы, как правило, постепенно нарастают, а для их устранения требуется хирургическое вмешательство — септопластика.

«Хронический синусит — еще одна частая причина длительного насморка. Под этим термином понимают воспаление околоносовых пазух: гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит являются его частными формами. Если воспаление затрагивает сразу несколько пазух, речь идет о полисинусите. Развитию хронического синусита могут способствовать аллергия, искривление перегородки носа, стоматологические проблемы, попадание инородных тел в пазухи или неправильно пролеченный острый синусит», — продолжил Ризаев.

Золотым стандартом диагностики в этом случае является компьютерная томография придаточных пазух носа, подчеркнул отоларинголог.

Опасные случаи

Особое место, по его словам, занимает полипозный риносинусит — форма аллергического полисинусита, при которой слизистая оболочка носа и пазух постепенно превращается в полипозную ткань, напоминающую полупрозрачную желеобразную массу. Для этого заболевания характерны неуклонное прогрессирование, стойкая потеря обоняния и обильные вязкие выделения из носа.

«Нередко оно сочетается с бронхиальной астмой, поскольку в основе этих состояний могут лежать схожие нарушения иммунной регуляции. Несмотря на широкий арсенал медикаментозных средств, на определенном этапе часто требуется хирургическое лечение, хотя в последние годы достигнут значительный прогресс как в терапии, так и в хирургических методах», — заметил специалист.

Также он обратил внимание на такую причину, как гипертрофия аденоидов. Патология чаще встречается у детей, но иногда диагностируется и у взрослых. Избыточное разрастание лимфоидной ткани в носоглотке может вызывать стойкое нарушение носового дыхания и поддерживать хроническое воспаление. В ряде случаев в толще этой ткани формируется киста или сумка Торнвальда, которая нередко становится источником хронической инфекции.

Беременность

Отдельно врач выделил ринит беременных. По его словам, у некоторых женщин, ранее не имевших проблем с носовым дыханием, во время беременности появляется выраженная заложенность носа. Это состояние связано с серьезными изменениями в сердечно-сосудистой системе и регуляции сосудистого тонуса, возникающими после формирования плаценты. Снижение тонуса сосудов носовых раковин приводит к их переполнению кровью и увеличению объема, что затрудняет дыхание.

«Сосудосуживающие капли и спреи могут давать кратковременное облегчение, однако злоупотреблять ими во время беременности не рекомендуется. При появлении подобных симптомов важно обратиться к врачу, который подберет более безопасные и эффективные методы лечения», — предупредил Ризаев.

