Бросай сигарету, ныряй в прорубь: чем опасны крещенские купания для курильщиков

«У людей неподготовленных, а особенно курильщиков, обморожение наступает быстрее из-за того, что сосуды недостаточно эластичны и при охлаждении наступает их спазм (резкое сужение). Чтобы снизить риск обморожения, рекомендуется предварительно адаптировать кровеносные сосуды к температурным колебаниям — ввести закаливающие процедуры, например контрастный душ», — посоветовала Уланкина.

Он также порекомендовала за день до ныряния следует отказаться от алкоголя и, по возможности, сигарет, а на месте — сделать разминку (махи ногами и руками, приседания, бег на месте), чтобы улучшить кровоток в тканях.

«В воде рекомендуется шевелить пальцами, конечностями, а после погружения растереть тело сухим полотенцем до легкого покраснения, а затем тепло одеться — лучше, если носки и перчатки будут из натуральной шерсти. Если во время купания появилось онемение и оно не проходит более 10 минут, лучше обратиться к врачу», — подчеркнула специалист.

Крещение, или Богоявление, — один из важнейших праздников в христианской традиции, отмечаемый 19 января. Праздник символизирует явление Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Крещение также считается днем, когда верующие получают возможность очиститься от грехов. Традиционно в эти дни освящают воду, верующие посещают храмы и совершают обряды крещенских купаний в прорубях.

