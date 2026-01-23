Болезнь-невидимка: врач объяснила, почему проказу годами не замечают

Проказа может развиваться в организме незаметно на протяжении многих лет, постепенно разрушая нервные окончания и лишая человека болевой чувствительности, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Проказа — болезнь-невидимка, которая может скрываться в организме годами и даже десятилетиями. После заражения первые симптомы обычно появляются только через несколько месяцев или даже лет. Виной тому цикл деления бактерии-возбудителя: Mycobacterium leprae делится и размножается медленно, и иммунная система тоже реагирует на нее не сразу», — рассказала Филева.

Она пояснила, что из-за этого начало болезни часто пропускают. На коже могут возникнуть бледные или красноватые пятна, в которых притупляется или полностью исчезает чувствительность к теплу, холоду и боли.

«Постепенно бактерии поражают нервы, что приводит к онемению участков кожи и слабости в мышцах кистей и стоп. Человек может лишь через время заметить, что порезался или обжегся, но не почувствовал этого. Главная угроза и причина серьезных осложнений — именно эта потеря болевой чувствительности. Человек не чувствует мелких порезов, ожогов или трения, что приводит к незаживающим травмам и язвам», — добавила врач.

Филева уточнила, что именно поэтому ранняя диагностика и начало лечения критически важны: это полностью предотвращает развитие осложнений: неврологических нарушений, хронических язв, деформации костной ткани.

Всемирный день помощи больным проказой приходится на последнее воскресенье января. Этот день был установлен в 1953 году. В 2026-м событие придется на 25 января.

