Более ста пациентов прошли углубленное медицинское обследование в Мытищах

В Центре амбулаторной онкологической помощи Мытищинской больницы прошел День открытых дверей. Все желающие могли пройти углубленное обследование по диагностике онкологических заболеваний. В рамках Дня открытых дверей ЦАОП посетили более ста пациентов из Мытищ, Пушкино и других городов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«С каждым разом интерес к акции среди наших жителей возрастает. И неслучайно. За один день наши пациенты могут пройти комплексное обследование и получить консультацию врачей-онкологов, урологов, гинекологов и стоматологов. Организован весь спектр диагностических исследований. В рамках этой акции наши специалисты выявили у пациентов патологии полости рта, образование щитовидной железы и кожи. Сейчас этим пациентам мы назначили дополнительные исследования, в том числе в медицинских центрах региона», — рассказала заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

Следующая, десятая подобная акция пройдет уже в октябре на базе одной из крупных поликлиник Мытищ. Следите за анонсами. Всего с начала года углубленное обследование в мытищинском ЦАОП прошли более 800 жителей региона, у 30 выявили онкологию на ранней стадии заболевания.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.