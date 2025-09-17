Более 800 жителей Петербурга вступили в регистр доноров костного мозга

В Санкт-Петербурге 830 человек присоединились к Федеральному регистру доноров костного мозга во время второго этапа Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Санкт-Петербург стал одним из 97 российских городов, где прошел второй этап Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни». Мероприятие состоялось на Южной дороге Петроградской стороны и собрало около тысячи участников, среди которых были студенты, волонтеры, медики, общественные деятели, сотрудники органов власти и журналисты.

Главная цель эстафеты — привлечение новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга для увеличения шансов на спасение пациентов с тяжелыми заболеваниями. Во время акции все желающие могли сдать мазок буккального эпителия для включения в регистр.

Амбассадор мероприятия Артем Алискеров, четырехкратный мировой рекордсмен и победитель рака крови, рассказал, что к 15 часам в Петербурге в регистр вступили 830 человек, включая участников эстафеты, гостей, зрителей и журналистов. Он отметил, что аналогичная акция в Уфе собрала более 400 новых доноров.

Эстафета «Огонь жизни» стартовала в апреле 2025 года по инициативе ФМБА России, фонда «Благодействие» и фонда «Огонь жизни». В первом этапе приняли участие свыше 84 тысяч человек из более чем 50 городов, а Федеральный регистр доноров костного мозга пополнился на 8 тысяч потенциальных доноров.