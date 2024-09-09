Более 800 млн рублей выплатили жителям Подмосковья при рождении ребенка

Рождение ребенка — долгожданное и трепетное событие, которое влечет за собой множество трат. В Московской области в рамках национального проекта «Демография» родители новорожденных получают выплату или подарочный набор, где есть необходимые вещи для первых дней жизни малыша. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Чаще всего родители Подмосковья делают выбор в пользу денежных средств — 20 тыс. рублей, и покупают нужные вещи для младенца самостоятельно.

«В Год семьи в нашем регионе зарегистрировали порядка 50 тыс. новорожденных. Из них родители 40 тыс. детей получили выплату, что составило свыше 800 млн рублей. Эти средства помогают семьям в первые месяцы после появления ребенка, когда расходы значительно увеличиваются. Важно отметить, что такие меры поддержки направлены не только на материальную помощь, но и на создание комфортных условий для жизни новорожденных», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Оформить выплату или получить готовый набор можно сразу в роддоме. Обязательное условие — новорожденный должен быть зарегистрирован в Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.