Более 7 лет врачи НИКИ детства Подмосковья помогают детям с рассеянным склерозом

11 июня отмечается Всероссийский день рассеянного склероза — тяжелого заболевания, поражающего центральную нервную систему, в том числе головной и спинной мозг. Раньше диагноз «рассеянный склероз» воспринимался как приговор, но сегодня люди с этим заболеванием могут вести активный образ жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека атакует собственные ткани. В частности, поражается миелиновая оболочка нервных волокон, что нарушает передачу нервных импульсов. Как и в случае с другими аутоиммунными заболеваниями, ученые пока не могут точно сказать, почему у одних людей развивается этот процесс, а у других — нет», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В отделении медицинской реабилитации НИКИ детства уже более 7 лет врачи помогают детям с рассеянным склерозом. В отделении маленькие пациенты с этим диагнозом проходят курсы реабилитации под наблюдением мультидисциплинарной команды врачей: неврологи, реабилитологи, ортопеды, инструкторы ЛФК, массажисты и другие специалисты.

«Реабилитация способствует повышению двигательной активности у детей с парезами и параличами, а также улучшению координации при атаксии. Для каждого ребёнка специалисты создают персональную программу восстановления, принимая во внимание степень и форму поражения. Применяемые в НИКИ уникальные методики значительно повышают качество жизни маленьких пациентов с рассеянным склерозом», — добавила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства Марина Шведова.

Хотя полностью излечить рассеянный склероз невозможно, современные терапевтические подходы позволяют пациентам сохранять высокое качество жизни на протяжении многих лет. Этот диагноз не является препятствием для получения образования, построения успешной карьеры и создания семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.