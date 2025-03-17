Более 66 тыс ЭКГ расшифровали на кардиопульте скорой помощи Подмосковья в 2025 году

На Московской областной станции скорой медицинской помощи работает кардиопульт, благодаря которому бригады могут во время выезда передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу. Специалисты кардиопульта дистанционно расшифровывают ЭКГ и дают оценку состояния пациента, после чего бригада на основе полученной информации принимает решение о необходимости медэвакуации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для пациентов с подозрением на инфаркт крайне важна оперативность, так как необходимо оказать им медицинскую помощь в максимально короткие сроки. Всего с начала этого года врачи-кардиологи кардиопульта приняли и расшифровали более 66 тыс. ЭКГ. Из них в 2,1 тыс. случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая срочной медэвакуации», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Работа кардиопульта стала возможной, благодаря закупке на Московскую областную станцию скорой помощи электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.