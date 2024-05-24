Более 30 «земских» докторов и фельдшеров начали работать в Подмосковье в 2024 г

В Московской области врачи и средний медицинский персонал, которые трудоустраиваются работать в сельскую местность, могут стать участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и получить денежную выплату: врачи — до 1,5 млн рублей, а средние медицинские специалисты — до 750 тыс. рублей, в зависимости от удаленности территории. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов. Это компенсация аренды жилья, соципотека, предоставление бесплатных земельных участков, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и другие. Важно улучшать доступность медицинской помощи как в городской черте, так и в отдаленных территориях. С начала года в наши медучреждения вышли на работу 33 «земских врача» и «земских фельдшера», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

С этого года в Московской области расширили перечень специальностей для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь принять участие в программе «Земский доктор» могут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины. А «земским фельдшером» могут стать участковые и процедурные медсестры, а также медсестры врача общей практики.

Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.

С полным перечнем мер соцподдержки для медицинских специалистов можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.