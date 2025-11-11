Более 133 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в Химках

Вакцинация от гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок. Для вируса гриппа характерна сезонность. Его активность обычно начинается в конце ноября — начале декабря, а пик заболеваемости приходится на январь–февраль. Для того чтобы выработался защитный иммунитет, вакцинацию необходимо сделать заранее. Сейчас как раз самое благоприятное время для прививки, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Для формирования иммунитета необходимо от двух недель. В Химках используют две отечественные вакцины: «Совигрипп», которая защищает от трех штаммов вируса, и четырехвалентная «Ультрикс квадри». При этом «Ультрикс квадри» подходит для детей с шестимесячного возраста. За 2025 год в Химках прививку от гриппа сделали более 133 тыс. горожан.

«По результатам многочисленных исследований наши лекарства доказали свою безопасность и эффективность. Прививаться я рекомендую всем: и взрослым, и детям. Особенное внимание стоит уделить людям с хроническими заболеваниями», — поделилась заведующая поликлиникой № 7, муниципальный депутат Ирина Спирина.

Прививка не гарантирует 100% защиты от вируса, но она значительно облегчает течение болезни и снижает вероятность развития тяжелых осложнений, как, например, пневмония.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления и в мобильных пунктах. График работы выездных комплексов в ноябре доступен по ссылке. Для вакцинации нужен только паспорт и полис ОМС. Перед уколом необходимо пройти осмотр у терапевта или педиатра.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122, через портал «Госуслуги», в регистратуре поликлиники или через чат-бот в Telegram. В мессенджере нужно найти бота eregistratura_mo_bot, далее нажать кнопку «Старт» и следовать инструкциям цифрового помощника Дениса.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.