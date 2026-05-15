Более 100 жителей Электростали сдали кровь на акции 15 мая

Выездная донорская акция прошла 15 мая в Молодежном центре Электростали. После обследования к сдаче крови допустили 112 человек, заготовлено более 50 литров крови для больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Донорские акции в Электростали проходят регулярно. Принять участие могут жители старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. За несколько дней до процедуры необходимо соблюдать диету, исключить прием ряда медикаментов и отказаться от вредных привычек.

Для удобства участников в округе действует предварительная запись на сайте «Доноры Подмосковья». Регистрация открывается за несколько дней до проведения акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.