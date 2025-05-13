Более 1 тыс человек уже обучились в школах паллиативного пациента в Подмосковье

В Московской области работают 38 школ паллиативного пациента. Обучение в них проводится бесплатно и доступно родственникам пациентов и соцработникам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Первая школа паллиативного пациента открылась в прошлом году, а сейчас это уже сеть из 38. Всего за это время обучение в школах прошли более 1 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Первая школа паллиативного пациента заработала в Клинской больнице в мае прошлого года.

Ознакомиться с адресами школ, графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.