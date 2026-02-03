Благодаря диспансеризации за год в Подмосковье выявили более 150 тыс скрытых заболеваний

Диспансеризацию и медицинские профосмотры в Московской области в 2025 году прошли в общей сложности более 5 млн человек. Профилактическая медицина — одно из направлений Народной программы «Единой России». Цель диспансеризации — обнаружить опасные заболевания до появления симптомов. Право на бесплатное обследование имеют все совершеннолетние граждане России с полисом ОМС, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Регулярная диагностика позволяет вовремя выявить различные патологические процессы в организме. А чем раньше болезнь обнаружена, тем эффективнее она поддается лечению», — отмечает министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Заслуженный врач РФ, главврач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы от «Единой России» Владислав Мирзонов в свою очередь напоминает, что диспансеризация, в отличие от простого профосмотра, предполагает широкий диагностический пакет: тесты и экспертные консультации. А при выявлении рисков предлагается дополнительное обследование.

«Современные скрининги позволяют выявить риски развития самых серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, диабет и онкология, на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Призываю каждого не пренебрегать этой возможностью, это инвестиция в ваше здоровое будущее», ­— подчеркнул он.

Кроме того, уже в скором времени медицинское заключение по итогам диспансеризации может стать многофункциональным документом — эту инициативу партии «Единая Россия» поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Это означает, что одна справка сможет упростить получение других услуг, например, для оформления санаторно-курортного лечения, водительской комиссии или иных целей, где требуется подтверждение состояния здоровья.

В этом году расширена также программа государственных гарантий медицинской помощи.

«В ОМС добавили 15 новых методов высокотехнологичной помощи — фотодинамическая терапия при раке, замена кардиовертера-дефибриллятора, трансплантационные операции при диабете, новые операции в офтальмологии, хирургия ожирения и другие способы оказания специализированной медицинской помощи», — напомнил депутат Госдумы от «Единой России», хирург, федеральный координатор направления «Здоровье человека» в Народной программе партии Бадма Башанкаев.

Кто может пройти диспансеризацию в 2026 году?

Право на бесплатную диспансеризацию есть у всех совершеннолетних, имеющих полис ОМС. Год прохождения зависит от вашего возраста:

Раз в три года — право имеют те, кому в 2026 году исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет (родившиеся в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987 гг.).

Ежегодно — все граждане в возрасте 40 лет и старше (родившиеся в 1986 году и ранее).

Если вы не попали в этот список по возрасту, не волнуйтесь. Вы можете пройти ежегодный профилактический медицинский осмотр. Он включает базовые анализы, осмотр терапевта и также проводится бесплатно по полису ОМС.

Как пройти диспансеризацию

Записаться можно через портал «Госуслуги», по единому короткому номеру 122 и непосредственно в регистратуре своей поликлиники. Также выездные диспансеризации регулярно проходят в торговых центрах и других общественных пространствах Подмосковья

Не забудьте взять на прием паспорт и полис ОМС.

В поликлинике вам выдадут маршрутный лист с перечнем обследований, который традиционно включает: измерение роста, веса, давления; проверку уровня холестерина, глюкозы и других показателей; флюорографию (раз в 2 года), ЭКГ (с 35 лет — ежегодно). Женщинам дополнительно назначается осмотр гинеколога и маммография (с 40 лет раз в 2 года), для мужчин — анализ на ПСА (в определенном возрасте).

Когда придут результаты, терапевт определит группу здоровья и при необходимости направит к узким специалистам для углубленной диагностики.

Что нового в диспансеризации-2026?

Обязательный скрининг на гепатит С для граждан старше 25 лет (раз в 10 лет).

Репродуктивный чек-ап для мужчин и женщин 18–49 лет, направленный на оценку здоровья для планирования семьи.

Удобный график: многие поликлиники предоставляют возможность пройти обследование вечером или в субботу.

Цифровые результаты: все заключения автоматически заносятся в электронную медкарту.

Диспансеризация для работающих

Работодатель обязан предоставить вам для прохождения диспансеризации один оплачиваемый день: раз в три года — для работников 18–39 лет; ежегодно — для работников 40 лет и старше, а также для предпенсионеров и пенсионеров. Для этого достаточно согласовать дату с руководителем и написать заявление.

По Народной программе «Единой России» в Подмосковье также активно развиваются телемедицинские технологии. В 2025 году с помощью сервиса телемедицины провели 5,5 млн консультаций — это разгрузило специалистов и позволило сосредоточиться на действительно неотложных случаях.

В числе приоритетов также развитие медицинской инфраструктуры. В Подмосковье с 2021 года выполнили более 96% наказов избирателей в сфере здравоохранения — свыше 1,1 тысяч. Среди реализованных проектов — строительство Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске, Котельниковской поликлиники и поликлиники смешанного типа при Мытищинской областной клинической больнице, капремонт роддома в Химках. В 2026 году в регионе запланировано строительство 7 объектов здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.