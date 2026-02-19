Баня зимой может закончиться гипертоническим кризом – врач

Зимняя баня полезна только при строгой умеренности: 2–3 коротких захода способны мобилизовать иммунитет, но многочасовое «сидение в парилке» и алкоголь несут риск, сообщила РИАМО главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

«В морозные деньки баня кажется прекрасным местом, чтобы согреться. И в определенной степени это действительно так. Но все хорошо в меру. Если вы радуете себя баней раз в неделю или в две недели, умеренно и разумно, то да, это полезно для иммунной системы. Идет контрастное воздействие на сосуды, кровеносное русло, и это мобилизует иммунитет», – сказала Григорьева.

Он отметила, что для укрепления организма достаточно сделать 2-3 захода в парную по 10 минут.

«Не стоит сидеть в бане полтора, два, три часа — я знаю таких любителей, но это не есть хорошо. И уж тем более не стоит сопровождать баню алкоголем — это серьезный удар по сердечно-сосудистой системе», – предупредила врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.