Андрей Воробьев проверил ход капремонта взрослой поликлиники в Щелкове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта взрослой поликлиники на улице Парковой в Щелкове. Ее планируют открыть после полного обновления осенью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ремонт в медучреждении начался в 2024 году, из-за чего его закрыли, а пациентов временно перевели в другие подразделения Щелковской городской больницы. Планируется, что поликлиника № 2 снова откроет свои двери осенью. Около 35 тысяч жителей, прикрепленных к поликлинике, снова смогут получать качественную медпомощь в шаговой доступности.

«Наша задача — сделать так, чтобы эта поликлиника отвечала самым современным стандартам медицинских учреждений, была красивой и комфортной. Поэтому предусмотрели и полную замену инженерных сетей, и внутреннюю перепланировку помещений. Оснастим поликлинику самым современным оборудованием — всего порядка 600 единиц закупаем», — сказал губернатор в общении с сотрудниками Щелковской городской больницы, в структуру которой входит поликлиника № 2.

Он добавил, что капремонт иногда сложнее сделать, чем построить новое здание. В Щелкове большая программа капремонта — это и школы, и бассейн, и поликлиники. Воробьев подчеркнул, что самое главное — люди, потому что без преподавателей, врачей, тех, кто обладает знаниями, навыками, нельзя добиться нужного результата. Губернатор отметил, что регион очень дорожит такими специалистами.

Щелковскую городскую больницу, включая поликлинику, оснащают по последнему слову техники. В 2025 году медучреждение получило 28 единиц медицинского оборудования. В 2026-м сюда хотят поставить еще 600 новых систем и устройств. Уже приобретены наркозные аппараты, передвижные палатные рентгены, оборудование для электрохирургии. В ближайшее время появятся электрокардиографы, эндоскопическое- и ЛОР-оборудование, операционные столы, медицинская мебель и многое другое.

О капремонте поликлиники

В поликлинике №2 уже установили современный энергоэффективный вентилируемый фасад, практически готова кровля. Сейчас там идут электромонтажные работы, укладка напольного покрытия, монтаж стеновых панелей. Еще специалисты поменяют оконные и дверные блоки. Все помещения будут адаптированы под медицинские стандарты: здесь провели перепланировку и расширили кабинеты врачей. Основные кабинеты, такие как терапевтические, кардиологические и неврологические, расположатся на 1 этаже.

Сейчас строительная готовность медучреждения составляет 70%. Работы выходят на финальный этап.

«По договору срок сдачи — III квартал 2026 года, но планируем завершить все досрочно, уже в конце июня. Сейчас на объекте задействовано 60 специалистов. Вся «инженерка» практически выполнена, остались пусконаладочные работы и отделка первого этажа», - — рассказал генеральный директор компании-подрядчика Григор Агекян.

Здание поликлиники №2 было построено в 1961 году. Жители просили его обновить, а также оснастить более новым медицинским оборудованием. Благодаря масштабному капремонту поликлиника будет отвечать самым современным стандартам, кабинеты здесь станут светлыми и просторными, а главное — у медучреждении появится собственная операционная для малоинвазивных вмешательств в формате стационара одного дня. Также поликлинику оснастят новыми аппаратами УЗИ, эндоскопии и всем необходимым для работы узких специалистов.

«На время ремонта мы постарались сохранить доступность медпомощи: участковые терапевты принимают в соседнем корпусе буквально в 30 метрах отсюда, а узких специалистов распределили по другим подразделениям в Щелкове и Фрязине. При этом нам удалось полностью сохранить врачебный коллектив и все профили лечения», - отметил главный врач Щелковской больницы Николай Красиков.

В поликлинике будут работать порядка 140 специалистов. К уже имеющимся узким специалистам добавятся новые: откроются кабинеты пульмонолога и аллерголога-иммунолога. Сохранится полный спектр медицинской помощи «одного окна», включая терапию, кардиологию, хирургию и профилактические осмотры.

Новое медицинское оборудование появилось и в филиале Щелковской городской больницы во Фрязине на улице Краснознаменской. Там установили новые аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, до конца года планируется запуск еще одного МРТ. Параллельно расширяются возможности стационара во Фрязине, где начал работу новый кабинет КТ.

«У нас появился аппарат на 128 срезов, который отличается высоким разрешением и четкостью изображения. Теперь мы можем более качественно обследовать пациентов. Еще одно важное преимущество: когда мы вводим дату рождения, система автоматически включает педиатрический режим. Это значительно снижает лучевую нагрузку, что критически важно для детей», — рассказала врач-рентгенолог кабинета КТ во Фрязине Эльвира Турсунбаева.

На этой неделе в Щелкове приступят к ремонту лечебного корпуса на улице Парковой. Здание вновь откроют в конце 2027 года. Там будут отделения реанимации, хирургии, современный операционный блок и большой диагностический комплекс с приемным отделением.

Капремонты других соцобъектов

В городском округе масштабно обновляют объекты образования. Сейчас работы идут в школе №21 с детским садом в поселке Загорянский, школе №28 в селе Трубино, а также в образовательном комплексе для ребят с ограниченными возможностями здоровья на улице Заводской в Щелкове. В третьем корпусе школы №24 имени С.А. Красовского в Монино обновляют фасад, кровлю, внутренние перегородки, инженерные системы. Все эти объекты планируют открыть к началу нового учебного года.

