Андрей Воробьев навестил бойцов в госпитале Балашихи и вручил награды врачам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с пациентами и врачами госпиталя Росгвардии в Балашихе. Он также вручил медикам награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня этот госпиталь — флагман медицинской службы войск правопорядка, многопрофильное лечебно-профилактическое и научно-методическое учреждение.

«Хочу поздравить всех врачей с наступающим Днем военного медика. Я этот госпиталь знаю давно, во все времена здесь были высококлассные врачи, хирурги, все, кто занимается восстановлением бойцов. Сейчас особое время, особая нагрузка на все военные госпитали, поэтому я хотел бы поблагодарить и медсестер, и наших дорогих врачей за труд. Военнослужащие, которые получают здесь медицинскую помощь, тоже отмечают вашу заботу, профессионализм», — сказал губернатор, общаясь с медиками.

Он добавил, что такие учреждения, как госпиталь Росгвардии и реабилитационные центры, очень важны. Благодаря хирургам, реаниматологам, психологам бойцы СВО, получившие ранения, возвращаются к нормальной жизни. Военные реализуют свои дальнейшие планы, устраиваются на работу, продолжают воспитывать своих детей.

В 1931 году на базе объединенного приемного покоя дивизии ОСНАЗ Ф. Э. Дзержинского появился Войсковой лазарет. Тогда и началась история госпиталя Госгвардии. Сегодня здесь работают заслуженные врачи и работники здравоохранения РФ, доктора и кандидаты медицинских наук, профессоры и доценты. Они оказывают медицинскую помощь не только в Подмосковье, но и в зоне СВО, спасая жизни российских бойцов.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

В госпитале, оснащенном современным и передовым оборудованием, лечатся военнослужащие и ветераны со всей страны. Учреждение рассчитано на 1200 коек. На территории в 10 га есть 4 центра, более 40 лечебно-диагностических отделений, медицинский отряд специального назначения. Медики оказывают первичную, а также специализированную помощь по разным направлениям. Здесь также проводятся лабораторные и диагностические исследования, разрабатываются и внедряются новые методики лечения.

Уроженец Твери Дмитрий в 2020 году подписал контракт и получил квартиру в Балашихе. Под Курском его тяжело ранили, в июне бойца доставили в госпиталь. Сейчас он готовится к протезированию. Мужчина стремится поскорее восстановиться, так как его супруга ждет ребенка.

«Не могу не сказать добрые слова о госпитале, где я сейчас лечусь. Он очень хороший, тут лечат на самом высшем уровне. Многие, кто приезжает из других медучреждений, говорят, что это самый лучший госпиталь, который только есть», — сказал боец губернатору.

Учреждение постоянно модернизируется. Здесь планируется построить новый хирургический корпус и центр анестезиологии и реаниматологии, который будет оснащен современными гибридными операционными. Также госпиталь — методический центр медицинской службы войск Национальной гвардии РФ. Специалисты выпустили 30 пособий и рекомендаций, 9 монографий, 3 атласа, оформили 15 патентов на изобретения.

Кроме того, медучреждение является клинической базой кафедр торакальной хирургии и функциональной диагностики, хирургии повреждений для крупных медицинских организаций.

Участие медиков в СВО

«Наш личный состав, а это не только врачебный или средний медицинский персонал, но и немедицинский, регулярно выезжает для выполнения специальных задач в зону СВО. У нас не было еще ни одного доктора, который бы не вернулся оттуда с государственной наградой. Каждый отдается своему делу целиком», — отметил начальник Военного клинического госпиталя Нацгвардии РФ Олег Багаев.

В их числе — майор медицинской службы, сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения Владимир, у которого давний опыт работы в зоне СВО. Губернатор вручил ему орден «За доблесть и мужество», присвоенный бойцу указом президента.

«В госпитале я работаю почти 2,5 года. Пришел сюда как раз после ординатуры и продолжаю помогать нашим бойцам», — сказал Владимир.

Такую же награду получили еще 3 врача: начальник дерматовенерологического отделения Владимир, начальник центра интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации Тамара, старший врач-хирург хирургического отделения Светлана. Благодарность губернатора объявлена начальнику кабинета мануальной терапии Михаилу и старшему врачу-гастроэнтерологу Мурату.

«Я пришла в госпиталь в 1999 году, и вот уже 26-й год служу здесь. Сейчас возглавляю центр анестезиологии и реанимации. Для меня, как для любого врача, самая лучшая награда — когда видишь, как пациенты радостные, счастливые возвращаются из больницы в свои семьи», — сказала Тамара.