Андрей Булгаков оценил работу нового филиала Щелковской больницы в микрорайоне Лукино-Варино

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил новый филиал Щелковской больницы, открывшийся в микрорайоне Лукино-Варино. Современная поликлиника смешанного типа, построенная в рамках Народной программы «Единой России», рассчитана на 320 посещений в смену и уже обслуживает более 20 тысяч прикрепленных жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Процедура прикрепления сделана максимально простой: необходим только паспорт и СНИЛС, без лишних очередей. По просьбе жителей мы сразу разместили кабинет выписки льготных лекарств рядом с регистратурой», — отметил Андрей Булгаков.

В учреждении ведут прием врачи ключевых специальностей: терапевты, педиатры, хирурги (включая детского), кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, ЛОР, гинекологи, стоматологи и травматолог-ортопед. Для диагностики и лечения работают кабинеты УЗИ, ЭКГ, эндоскопии, физиотерапии, массажа и ЛФК, а также отделения неотложной помощи и диспансеризации. Для маленьких пациентов в рамках партийного проекта «Добрая комната» оборудована специальная зона комфортного ожидания.

Особое внимание в поликлинике уделяется пациентам старшего поколения. Здесь реализуется проект «Участок 75+», предполагающий персональное сопровождение людей старше 75 лет: обзвон, увеличенное время приема и, при необходимости, выезд врача на дом. На сегодня такой патронаж охватывает уже сотни жителей.

«Главное по итогам обхода: поликлиника востребована, коллектив мотивирован, пациенты видят разницу в доступности и качестве медицинской помощи», — подвел итоги Андрей Булгаков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.