Американские ученые обнаружили, что лекарство от рака помогает от ВИЧ

Исследователи из Стэнфордского университета выявили, что вещество EBC-46, известное своими свойствами противораковой терапии, обладает значительным потенциалом против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает Газета.ru со ссылкой на журнал Science Advances (SciAdv).

EBC-46, тигиланол тиглат, встречается в плодах дерева румянца (Fontainea picrosperma), которое растет на северо-востоке Австралии. Это соединение взаимодействует с ферментом протеинкиназа C (PKC), который играет важную роль в клеточных процессах, связанных с ВИЧ, онкологией и другими патологиями.

EBC-46 активизирует латентные клетки, содержащие ВИЧ, тем самым делая вирус восприимчивым к иммунотерапии.

В ходе исследования ученые протестировали 15 производных EBC-46 на клетках, инфицированных латентным ВИЧ. Некоторые из них смогли активировать до 90% спящих клеток, что в четыре раза эффективнее, чем самый сильный ранее известный агент — бриостатин.

EBC-46 уже получил одобрение в США для лечения сарком мягких тканей у людей и активно используется в ветеринарии для терапии опухолей у собак. Следующий этап включает испытания на животных моделях ВИЧ с перспективой перехода к клиническим испытаниям на людях. Ученые ранее достигли обнадеживающих результатов в тестировании вакцины против ВИЧ на приматах.