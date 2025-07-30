Аллергия, кишечные инфекции и хеликобактер: чем опасны тараканы для людей

Тараканы не только неприятные соседи. Они могут спровоцировать серьезные аллергические реакции, быть переносчиками различных опасных инфекций и паразитозов. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Как тараканы вызывают аллергию

Первое, на что стоит обратить внимание, — это аллергия. Основные аллергены вырабатываются в кишечнике таракана и затем распространяются в окружающей среде через его испражнения. Но помимо продуктов жизнедеятельности тараканов, аллергические реакции вызывают слюна и чешуйки, которые тараканы сбрасывают после линьки. Аллергены могут попасть на продукты питания, особенно если насекомые имеют к ним доступ и могут вызвать выраженные реакции.

Кроме того, микрочастицы тараканьих испражнений и чешуек оседают в пыли, и при вдыхании могут вызывать приступы кашля, насморк, чихание, слезотечение, заложенность носа и даже бронхиальную астму. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей и для детей.

«Тараканы могут стать причиной перекрестной аллергии. У некоторых людей, сенсибилизированных к аллергенам тараканов, возникают реакции на других насекомых — тараканов других видов, пылевых клещей, комаров и даже на креветок. У них есть общие белки, и человек может даже не подозревать, что аллергия на креветки может быть следствием постоянного контакта с тараканами в быту», — сказала врач.

Какие инфекции переносят тараканы

Кроме аллергии, тараканы опасны как переносчики различных инфекций. Даже если вы их не видите, это не значит, что их нет. Они проникают в дом с улицы — на обуви, через вентиляцию, щели, мусоропроводы. На своих лапках они переносят яйца гельминтов и различные бактерии, например Helicobacter pylori, которая вызывает гастрит и язвенную болезнь. Этими возбудителями тараканы обсеменяют посуду, кухонные приборы, поверхности. Поэтому если посуда и столовые приборы остаются немытыми после трапезы — это приглашение для тараканов разносить инфекции и дальше. Человек, используя такую посуду и приборы, может заразиться.

«Поэтому посуду нужно мыть сразу и хранить ее в закрытых шкафах. Идеально — использовать посудомоечную машину: высокая температура и герметичность снижают риск передачи инфекции. Но даже при этом, если в доме есть тараканы, перед использованием посуду стоит мыть повторно. Особенно, если ею будут пользоваться дети или пожилые», — добавила Сережина.

Кроме Helicobacter pylori, тараканы могут переносить возбудителей серьезных кишечных инфекций: дизентерии, сальмонеллеза, кишечной палочки. Все, что связано с пищевыми отходами и антисанитарией, привлекает этих насекомых. Они могут принести бактерии на продукты, кухонные поверхности, в шкафы с посудой. В случае внезапного ухудшения самочувствия — если появилась температура, тошнота, рвота, слабость — причиной могут быть именно тараканы.

«Избавиться от тараканов — значит устранить источник проблем. Борьбу с ними нужно вести централизованно: обрабатывать не только отдельную квартиру, а весь подъезд. Тараканы легко перемещаются через вентиляционные шахты, и точечная обработка не всегда эффективна. А если уже появились симптомы аллергии — чихание, кашель, приступы удушья — следует пройти обследование. Современное исследование аллергопаспорт на максимальное количество аллергенов помогает точно определить, есть ли сенсибилизация к аллергенам тараканов и выявить перекрестную аллергию», — заключила эксперт.