Женщины болеют астмой вдвое чаще, чем мужчины. Во время беременности с ней сталкивается не менее 8% женщин, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В связи с увеличением числа аллергических заболеваний в мире и ухудшением индекса здоровья женщин фертильного возраста за последние 30 лет возросла заболеваемость бронхиальной астмой. Это заболевание относят к числу наиболее часто встречающихся хронических болезней человека. Чтобы улучшить информированность населения о нем 30 мая в мире отмечается День борьбы против астмы и аллергии

При бронхиальной астме, которая является преимущественно аллергическим заболеванием, поражаются не только бронхи, но часто и верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, кожа, нервная и эндокринная системы.

«К сожалению, бронхиальная астма значительно повышает риски развития таких грозных осложнений беременности как преэклампсия, угроза прерывание беременности, фетоплацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода и другие. Кроме того, тяжесть течения заболевания может меняться с течением беременности. Однако, это заболевание не является показанием для прерывания беременности, противопоказанием для ее вынашивания и естественного родоразрешения. При постоянном наблюдении и адекватном лечении риск неблагоприятного исхода беременности для таких женщин не выше, чем у здоровых женщин», — сказала научный сотрудник МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского Наталия Бирюкова.

Как сообщила врач, главным для женщин, готовящихся стать матерями, должно быть установление контроля над течением болезни. Пациенткам с бронхиальной астмой показано обследование у пульмонолога. Прежде чем планировать беременность необходимо под наблюдением врача добиться максимального контроля над заболеванием. При осмотре у гинеколога особое внимание следует уделить обследованию на урогенитальную инфекцию. Обязательным является исключение как активного, так и пассивного курения.

Бирюкова также отметила, что не стоит планировать рождения ребенка на месяцы, в которые происходит цветение растений, к которым чувствителен любой из родителей.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.