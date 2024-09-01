Актеру Евгению Миронову сделали сложную операцию на позвоночнике

Известному российском актеру Евгению Миронову провели операцию на позвоночнике и вставили импланты. Об этом сообщает Mash .

Проблемы со спиной у Миронова начались еще летом. В июле он попал в нейрохирургию, поскольку у него сильно болела шея.

Доктора определили, что у Миронова так называемый межпозвонковый стеноз, грыжа диска и дисфункция шейного отдела. Артисту пришлось лечь на операционный стол. Ему удалили те части, которые поражены. После чего установили вместо них имплант.

Миронов проходит реабилитацию и идет на поправку. Он считает, что такая болезнь появилась в его жизни после роли епископа в «Сердце Пармы».

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