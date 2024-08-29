Продюсер певца Буйнова опровергла сообщения о его госпитализации

сегодня в 12:37

Продюсер музыканта Александра Буйнова развеяла заявления о том, что артиста увезли в больницу. Об этом сообщает РИА Новости .

Продюсер отметила, что Буйнов был на съемках в студии Первого канала. Артист вернулся домой в два часа ночи.

Дома Буйнов выспался и приступил к приему пищи. В ближайшее время он поедет на другую съемку.

Ранее актриса Светлана Светличная отказалась лечить выявленный у нее рак. 84-летней артистке сделали биопсию. В ходе нее выяснилось, что болезнь протекает со злокачественными признаками.