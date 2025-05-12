99% льготников в Подмосковье получают лекарства день в день

В Московской области около 99% граждан из льготных категорий получают необходимые лекарства без очередей и отлагательств, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, Подмосковье переходит на электронную очередь, что позволит снизить количество обращений и даст возможность в течение одних суток доставить людям лекарственные препараты.

«Сейчас электронная очередь введена во всех аптеках, у нас в течение одного дня 99% наших льготников получают лекарства день в день», — сказал Забелин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он отметил, что также снизилось число отсроченных рецептов. Если в 2024 году около 5% рецептов оставались не отработанными в течение дня, то сейчас это около 0,5% в сутки.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье проживает 483 тыс. граждан, получающих лекарства по льготным рецептам. За последний год таких льготников стало на 10% больше.