Воробьев: число получающих льготные лекарства жителей Подмосковья выросло на 10%

В Подмосковье проживает 483 тыс. граждан, получающих лекарства по льготным рецептам. За последний год таких льготников стало на 10% больше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе обслуживается 9 млн льготных рецептов.

«В одном из своих обращений у нас эта тема фонила. Сейчас понятно, что огромные ресурсы направляются на удовлетворение потребностей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор в этой связи видит задачу оптимизировать работу в данной сфере — трансформировать ее, сделать удобной, проактивной, без лишней волокиты по продлению рецептов.