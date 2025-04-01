85 единиц оборудования для физиотерапии поступит в больницы Подмосковья в 2025 году

В медицинские учреждения Московской области продолжает поступать современное медицинское оборудование. В этом году поликлиники и больницы получат 85 единиц оборудования для физиотерапии. В учреждения поступят облучатели фототерапевтические, гальванизаторы, аппараты для контактной диатермии, светотерапии и другая медтехника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Физиотерапия играет важнейшую роль в процессе восстановления пациентов после различных заболеваний и травм. Новое оборудование позволит нашим специалистам применять современные методики лечения и реабилитации, сделает физиотерапевтическую помощь более доступной и качественной для жителей Московской области. В этом году оснастим поликлиники и больницы региона 85 единицами оборудования для физиотерапии на сумму свыше 83 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медтехника поступит в Видновскую больницу, Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и другие организации.

Оборудование закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.