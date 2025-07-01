83 медсестры и медбрата выпустил Шатурский филиал Московского областного медколледжа

Молодые специалисты собрались в зале родного колледжа, чтобы проститься со своими наставниками и получить из их рук путевку в большую жизнь — диплом о среднем профессиональном образовании, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С напутственными словами к выпускникам обратилась и. о. директора филиала Елена Полуянова. Она отметила, что за годы обучения студенты прошли непростой путь становления и выходят из стен колледжа грамотными специалистами.

В церемонии вручения дипломов приняла участие исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова.

«Вы выбрали непростой, но благородный путь — помогать людям. Теперь вам будет доверено самое важное — жизнь и здоровье пациентов. Желаю вам успехов и благополучия. У вас все получится! Мы в вас верим!» — сказала Ольга Бурмистрова.

Она вручила благодарственные письма и памятные подарки выпускникам, получившим красные дипломы. В этом году их обладателями стали шесть человек: Дарья Кирилина, Маргарита Семенова, Елизавета Сорокина, Мария Максимкина, Инна Осипова и Олеся Панина.

Уже совсем скоро наши выпускники, успешно освоившие образовательную программу по специальности «сестринское дело», пополнят коллективы лечебных учреждений страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.